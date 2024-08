Polizia Locale Napoli: interventi antiabusivismo edilizio ad agosto

Sequestrati 6 manufatti

Nel mese di agosto si è intensificato il presidio del territorio da parte del personale dell’Unità Operativa Tutela Edilizia della Polizia Locale di Napoli per contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio maggiormente forte nel periodo estivo.

Ben sei sono i manufatti abusivi in corso di realizzazione sequestrati.

In via Megaride, in pieno centro, sono stati individuati lavori edili finalizzati alla realizzazione di una sopraelevazione collegata all’immobile sottostante, peraltro anc’esso abusivo e già oggetto di confisca ed acquisizione al patrimonio del Comune di Napoli.

In via Carlo de Marco è stato sequestrato un manufatto di circa 30 mq realizzato come opera di ampliamento ad un preesistente immobile.

In via Egiziaca a Pizzolfacone sono stati bloccati i lavori edili finalizzati alla trasformazione di un ‘basso’ in casa vacanza con conseguenziale sequestro dell’immobile.

In via San Mattia è stato sequestrato un appartamento dove si è accertato, con l’ausilio di tecnici dell’Ente, che i lavori che si stavano realizzando avrebbero messo in pericolo la staticità del cespite a seguito di un taglio esteso e significativo nel muro portante.

In via Occhialini, in zona sottoposta alla tutela paesaggistica, è stato sequestrato un manufatto di circa di 120mq realizzato in sopraelevazione ad un preesistente immobile, sulla cui legittimità sono in corso accertamenti.

In via Vicinale Margherita, sempre in zona sottoposta alla tutela paesaggistica, gli uomini della Polizia Locale hanno sottoposto a sequestro un terreno agricolo, oggetto di un importante sbancamento effettuato in carenza di qualsivoglia autorizzazione.