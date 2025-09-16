Polizia Locale Napoli individua rei sversamento illecito rifiuti

Residenti di supporto agli agenti

Le segnalazioni effettuate dai residenti, con esposti e contatti telefonici, hanno fatto partire un’indagine della Polizia Locale sullo sversamento di un’ingente quantità di rifiuti in via Brecce a Sant’Erasmo.

Il personale dell’Unità specialistica Investigativa Ambientale Emergenze Sociali, anche grazie all’ausilio delle immagini riprese da alcune telecamere della società partecipata ASIA, è riuscito ad individuare il numero di targa del furgone impiegato per il trasporto dei rifiuti e, successivamente, a risalire ai due uomini che avevano provveduto a disfarsi di sacchi neri riempiti di scarti edili, cartongesso e diversi altri ingombranti di varia natura.

I due responsabili dello sversamento illecito – cittadini residenti in comuni limitrofi – sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.