Polizia Locale Napoli effettua arresto per tentata rapina

Rito direttissimo, condanna a 18 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa e sottoposto all'obbligo di firma

Agenti della Polizia Locale di Napoli delle Unità Operative Avvocata e Gruppo Intervento Territorio hanno arrestato R. T., 55 anni, che, poco prima, aveva tentato una rapina in un esercizio commerciale in piazza Dante.

Il soggetto aveva tentato la rapina, minacciando, a volto scoperto, la proprietaria dell’esercizio commerciale con un sanpietrino, per poi fuggire quando avvisato della presenza delle telecamere di videosorveglianza.

Successivamente è poi ritornato sul posto, minacciando la proprietaria e ‘accusandola’ di aver avvisato le Forze dell’ordine. Dopo il pronto intervento di alcuni presenti è scappato nuovamente per strada colpendo e facendo rovinare al suolo due persone a bordo di un motoveicolo.

Interveniva sul posto una prima pattuglia della Polizia Locale, che si trovava nelle vicinanze e, successivamente, una seconda pattuglia che avuta contezza dei fatti arrestavano R. T. per la tentata rapina.

Il soggetto è stato sottoposto a giudizio con rito direttissimo, condannato ad un anno ed otto mesi di reclusione e 1.000 euro di multa e sottoposto all’obbligo di firma.