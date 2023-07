Polizia Locale Napoli: controllo codice della strada IV Municipalità

Elevati numerosi verbali

Agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti all’Unità operativa San Lorenzo, unitamente ai Motociclisti del Reparto Gruppo Intervento Territoriale, GIT, hanno effettuato dei controlli sul territorio cittadino finalizzati al controllo ed alla repressione delle violazioni al Codice della Strada, nel territorio della IV Municipalità.

In particolare, dai controlli in via Rosaroll, piazza Nazionale e piazza Carlo III sono scaturiti 6 verbali per circolazione con veicoli sprovvisti di copertura assicurativa con relativo sequestro del veicolo, 2 verbali per guida senza patente con relativo fermo amministrativo del veicolo, 1 verbale per guida con patente scaduta, 2 verbali per uso di telefono durante la guida, 6 verbali per mancanza momentanea dei documenti, 1 verbale per circolazione senza avere l’età, 1 verbale per circolazione con ciclomotore senza targa con relativo sequestro del veicolo, 1 verbale per circolazione con ciclomotore non immatricolato, 10 verbali per circolazione alla guida di motoveicolo sprovvisto di casco protettivo con relativo fermo amministrativo del veicolo, 5 verbali per la mancanza della revisione periodica, 1 verbale per circolazione con targa contraffatta con relativa elezione di domicilio e denuncia all’Autorità Giudiziaria competente.