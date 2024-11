Polizia Locale Napoli: controlli zone Stadio e Porto

A presidio del territorio cittadino

La Polizia Locale di Napoli in occasione dell’incontro di calcio Napoli – Roma tenutosi allo Stadio D. A. Maradona, ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo Stadio, al fine di prevenire e reprimere, gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi.

Gli Agenti hanno elevato 105 verbali per diverse infrazioni al CdS, in particolare per la sosta vietata, sono state prelevate 82 vetture e 16 scooter; inoltre sono stati verbalizzati 2 venditori abusivi e la merce è stata sottoposta a sequestro per mancanza di licenza, oltre all’elevazione di 4 verbali per occupazione di suolo pubblico.

Sempre intorno al perimetro dello Stadio, gli agenti hanno verbalizzato ed allontanato 6 parcheggiatori abusivi.

Oltre ai controlli in zona Fuorigrotta gli Agenti del Reparto GIT – Motociclisti sono stati impegnati nel quartiere Porto – Pendino.

Le strade interessate ai controlli sono state via Cristofaro Colombo, via Nuova Marina, via A. Vespucci, dove, grazie anche al supporto dell’ANM, sono state effettuate attività di Polizia stradale mirate al controllo dell’autotrasporto viaggiatori.

Gli autobus controllati sono stati 58, con 32 controlli tachigrafici che hanno portato al ritiro di due patenti ed ad elevare 16 verbali per diverse infrazioni come tachigrafo non conforme; riposo giornaliero insufficiente; riposo settimanale insufficiente; per la circolazione in ZTL bus, oltre a 28 violazioni al CdS non contestate elevate da personale ANM.