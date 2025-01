Polizia Locale Napoli, controlli zona Monaldi, piazza Pepe e a Pianura

Elevati diversi verbali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti dell’Unità Operativa Scampia hanno effettuato controlli alle autorimesse nei pressi dell’Ospedale Monaldi – piazzale E. Ruggeri.

Dopo aver accertato la presenza di cartelli pubblicitari abusivi posti sulla pubblica via, hanno sanzionato il titolare dell’autorimessa per occupazione abusiva di suolo pubblico, per installazione pubblicitaria non autorizzata e per la sistemazione di veicoli di clienti sulla pubblica via nei pressi della propria attività.

Nel corso della stessa operazione di controllo sono stati sorpresi 2 parcheggiatori abusivi che sono stati deferiti all’AG, in quanto recidivi e sono state verbalizzate 21 auto in sosta irregolare.

Gli agenti dell’Unità Operativa GIT Motociclisti hanno effettuato controlli per il rispetto del codice della strada in piazza Guglielmo Pepe. 20 i veicoli controllati, 16 dei quali sottoposti a fermo o sequestro amministrativo, 3 le patenti ritirate e 29 le sanzioni comminate per varie violazioni.

Analoga attività di controllo è stata svolta dagli uomini della Unità Operativa Soccavo nei pressi della Rotatoria Don Giustino, quartiere Pianura, dove sono stati controllati 15 autoveicoli, comminati 4 verbali e ritirate 2 patenti di cui 1 per guida con patente scaduta ed 1 per guida facendo uso del cellulare.