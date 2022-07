Polizia Locale Napoli: controlli trasporto pubblico non di linea

Incessanti controlli nel periodo estivo

Nel periodo estivo e con il crescente afflusso di turisti il Nucleo Polizia Turistica ha intensificato i controlli per il contrasto dell’abusivismo e per rispetto delle regole del trasporto pubblico non di linea.

Negli accertamenti svolti nei confronti dei veicoli utilizzati per il Noleggio Con Conducente, sorprese 4 persone mentre utilizzavano abusivamente per il trasporto pubblico i rispettivi veicoli immatricolati per l’uso proprio. A carico di soggetti titolari di regolare licenza sono stati elevati, inoltre, 3 verbali di contravvenzione per irregolarità amministrative.

Controlli svolti anche nei confronti dei tassisti. In due casi la sanzione ha riguardato lo svolgimento del servizio con abbigliamento non consono.

Altrettante sanzioni per taxi che non rispettavano l’ordine di fila nel posteggio o che prelevavano i passeggeri a meno di 100 metri dal posteggio pubblico sito all’esterno dell’aeroporto dove molti utenti erano in attesa. Accertata e verbalizzata a carico di un altro tassista l’omessa revisione del veicolo.