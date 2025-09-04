Polizia Locale Napoli: controlli taxi zona aeroporto

Elevate 8 sanzioni amministrative

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti della U.O. Aeroporto della Polizia Locale di Napoli hanno effettuato una operazione di controllo di Taxi e NCC all’interno dell’area dell’Aeroporto Internazionale di Napoli.

Il servizio di controllo, che si è protratto in orario notturno sino alle ore 24:00, ha riguardato 40 veicoli di cui 29 Taxi e 11 NCC, per un totale di 8 sanzioni amministrative elevate, di cui 5 per il prelievo di passeggero fuori dai posteggi consentiti, 1 per mancato rilascio ricevuta ad inizio corsa, 1 per l’abbandono dell’autovettura durante il proprio turno di servizio ed 1 per guida con certificato KB scaduto di validità.

La Polizia Locale provvederà a comunicare, agli uffici preposti, le violazioni riscontrate per l’applicazione della conseguenziale sospensione della licenza per un periodo compreso dai 15 gg ai 6 mesi.