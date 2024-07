Polizia Locale Napoli: controlli taxi aeroporto

Elevati vari verbali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli Unità Operativa Aeroporto e Nucleo di Polizia Turistica hanno effettuato controlli nell’area dell’Aeroporto Capodichino.

Sono stati 63 i veicoli controllati tra Taxi e Noleggio con Conducente a seguito dei quali sono stati scoperti 2 tassisti abusivi in quanto sprovvisti di autorizzazione comunale e sono stati elevati ulteriori 11 verbali nei confronti di tassisti per violazioni al regolamento comunale, prelievo passeggero al di fuori dei posteggi autorizzati – esercizio dell’attività di trasporto pubblico al di fuori del proprio turno – mancato rilascio di ricevuta per tariffa predeterminata, e 27 verbali per veicoli in sosta vietata.