Polizia Locale Napoli: controlli stradali Barra e Rione Bisignano

Contestate diverse sanzioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti delle Unità Operative San Giovanni e GIT, Motociclisti, hanno effettuato nel Rione Bisignano a Barra un servizio di controllo mirato alla repressione delle violazioni al CdS con particolare riguardo alla circolazione dei motocicli.

14 le infrazioni contestate tra le quali 4 per omessa copertura assicurativa, altrettanti per guida senza patente e 2 per omessa revisione ed 1 per circolazione con veicolo non immatricolato.