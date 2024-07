Polizia Locale Napoli: controlli movida nel fine settimana

Elevati numerosi verbali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nella zona di Chiaia, l’Unità Operativa territoriale ha effettuato controlli amministrativi e di polizia giudiziaria in vari locali.

A seguito dei sopralluoghi effettuati, un’attività è stata chiusa, mentre altre sono state sanzionate per diverse irregolarità, in particolare, nel Borgo Marinari, un locale è stato sanzionato per eccedenza di occupazione del suolo pubblico di 71,50 mq e per la mancanza del nulla osta di impatto acustico, mentre un altro è stato multato per violazioni delle prescrizioni relative al nulla osta acustico.

L’Unità Operativa Avvocata ha effettuato controlli sulle attività commerciali del centro storico, riscontrando 12 irregolarità amministrative che hanno portato all’emissione di altrettanti verbali, per un importo complessivo di circa 11.000 euro.

Le irregolarità rilevate includono la vendita di alcolici senza essere in possesso di apposita ‘licenza’ rilasciata dall’Ufficio delle dogane, la somministrazione di alcool oltre l’orario consentito e la mancanza di autorizzazione per l’impatto acustico; sei le sanzioni elevate per l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Sono state inoltre notificate ordinanze di chiusura di attività per periodi variabili fino a trenta giorni, quale conseguenza a precedenti irregolarità riscontrate.

L’Unità Operativa di Fuorigrotta ha effettuato mirati controlli al Codice della strada che hanno portato alla denuncia di un cittadino napoletano, perché sorpreso ad esercitare l’attività abusiva di parcheggiatore, e a d elevare sanzioni per sosta vietata ed omessa revisione.