Polizia Locale Napoli: controlli movida irregolare

Titolare deferito all’AG e locale sequestrato

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti della UO Avvocata insieme a personale della ASL Napoli 1 Centro e ai Carabinieri della caserma Pastrengo, in orario notturno, hanno effettuato controlli in via Carrozzieri a Monteoliveto poiché dall’esterno di un locale pubblico era udibile musica ad alto volume e vi erano numerose persone che consumavano bevande all’esterno del locale.

Gli agenti hanno accertato che il titolare dell’esercizio non era in possesso di alcuna autorizzazione amministrativa, pertanto sono stati elevati verbali perché l’attività era esercitata in assenza di autorizzazione alla somministrazione di bevande e alimenti, di autorizzazione sanitaria, di autorizzazione per la vendita di alcolici, di nulla osta per la diffusione di musica e perché occupava abusivamente la strada comunale.

Inoltre, l’ASL Napoli 1 Centro, a seguito di ispezione del locale, ha comminato verbale di inottemperanza alle prescrizioni precedentemente impartite .

La Polizia Locale, da accertamenti successivi, ha verificato, altresì, che al titolare del locale era già stata notificata ordinanza di cessazione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, pertanto ha proceduto a deferirlo all’AG e ad eseguire la chiusura forzata del locale mediante apposizione di sigilli nominando lo stesso titolare custode giudiziario.