Polizia Locale Napoli: controlli movida e Codice della Strada

Incessanti operazioni su tutto il territorio cittadino

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Locale ha verificato 157 attività e dai controlli sono scaturiti n.3 verbali per diverse violazioni alla Ordinanza Sindacale sulla movida.

In particolare, è stato necessario sanzionare le inosservanze in via San Sebastiano per musica ad alto volume oltre l’orario consentito, e in vicoletto Belledonne per non aver rispettato la chiusura prevista nell’OS 59.

Dai controlli effettuati, inoltre, sono scaturiti ulteriori n.13 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la mancata differenziazione dei rifiuti. In piazza del Plebiscito e Cesario Console gli Agenti hanno sequestrato n.108 borse contraffatte di varie marche e sequestrati n.100 occhiali da sole.

Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 190 controlli ed elevati n.111 verbali oltre alla rimozione di 38 veicoli con i carri gru nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina e un verbale ad un parcheggiatore abusivo in via Conca.