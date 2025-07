Polizia Locale Napoli: controlli motoveicoli Quartieri Spagnoli e via Toledo

Sequestrati 7 bici/veicoli elettrici condotti senza alcuna certificazione per la guida

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Durante le attività di controllo stradale, con particolare attenzione nel quartiere Montecalvario, Quartieri Spagnoli, via Toledo e strade limitrofe, gli agenti delle Unità Operative Avvocata e GIT/Motociclisti hanno fermato e sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi della legge 689, 7 bici/veicoli elettrici condotti senza alcuna certificazione per la guida.

Tutti i veicoli, a cura dell’Unità Mobile della Motorizzazione Civile, saranno sottoposti a verifica tecnica per la precisa classificazione e per i successivi adempimenti nonché per le contestazioni delle violazioni ai sensi del codice della strada da parte della Polizia Municipale di Napoli.