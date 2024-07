Polizia Locale Napoli: controlli in varie zone della città

Emessi vari processi verbali

Presso il Mercato Caramanico, gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo hanno individuato e sanzionato quattro parcheggiatori abusivi, con relativa denuncia all’Autorità Giudiziaria per reiterazione del reato.

Rilevati numerosi illeciti al Codice della Strada, con l’emissione di un totale di 39 verbali di cui sei hanno portato alla rimozione dei veicoli coinvolti.

Gli agenti hanno anche riscontrato e sanzionato 14 violazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico da parte degli operatori mercatali, che avevano ecceduto lo spazio assegnato ai loro box o occupato posteggi liberi.

Nella zona della Municipalità 1, l’Unità Operativa Chiaia ha condotto interventi che hanno portato al sanzionamento di quattro parcheggiatori abusivi, tre dei quali denunciati all’Autorità Giudiziaria per reiterazione del reato ed alla confisca di 183,80 euro, rinvenuta in possesso degli stessi quale introito dell’illecita attività.

Inoltre, gli Agenti hanno provveduto al ritiro di due libretti di circolazione per violazioni all’art. 171 del Codice della Strada, mancato uso del casco protettivo.

In aggiunta, l’Operazione Interforze condotta dal personale dell’Unità Operativa Fuorigrotta della Polizia Locale unitamente ad altre Forze dell’ordine nella zona di Coroglio, tesa a garantire la sicurezza di una delle zone più vive della movida napoletana, ha portato al controllo di trenta veicoli.

Durante questi controlli, sono stati emessi vari processi verbali per diverse infrazioni del Codice della Strada, tra cui mancanza di copertura assicurativa obbligatoria, mancata revisione periodica del veicolo, mancata esibizione dei documenti di circolazione, trasporto di persone o oggetti in modo non conforme alle norme di sicurezza, circolazione di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, mancato uso del casco protettivo da parte di conducenti di ciclomotori e motocicli.