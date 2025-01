Polizia Locale Napoli, controlli del fine settimana

Emesse diverse sanzioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In questo fine settimana la Polizia Locale ha rivolto particolare attenzione, nel centro storico, alla repressione della vendita di alcolici ai minori.

In piazza Giusso, il gestore di un locale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la somministrazione di alcol a un minore di 16 anni.

In via de Marinis, il titolare di un’altra attività è stato sanzionato amministrativamente per la vendita di alcolici a due minori.

Un servizio specifico per la prevenzione della guida in stato di alterazione alcolica o da sostanze stupefacenti è stato condotto nel quartiere Chiaia, lungo la Riviera di Chiaia.

Durante l’operazione, sono stati controllati 32 conducenti, due dei quali risultati positivi ai test. Entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria con il ritiro contestuale della patente di guida.

Nell’area di corso Lucci e via Amerigo Vespucci, l’Unità Operativa Avvocata, in collaborazione con il Gruppo Intervento Traffico, ha controllato 34 veicoli, con la rimozione di 4 mezzi per sosta irregolare e la contestazione di 15 violazioni, riguardanti principalmente soste in doppia fila, occupazioni di piste ciclabili e attraversamenti pedonali.

Inoltre, una patente è stata sospesa per il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza per bambini.

Parallelamente, 5 attività commerciali sono state ispezionate, con l’emissione di 7 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, installazione di strutture non autorizzate e mancata esposizione dei prezzi di vendita.

Nel territorio della Municipalità 9, i controlli presso un’autorimessa hanno portato all’elevazione di due verbali per la mancanza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e per l’installazione di insegne non autorizzate.

È stata inoltre sporta una denuncia per l’assenza di un piano antincendio e per la presenza di strutture abusive.

Ulteriori verifiche sono state condotte dagli Agenti dell’Unità Operativa Chiaia su esercizi commerciali in diverse aree della città. In piazzetta Rosario di Palazzo, sono state accertate difformità relative all’impatto acustico e all’occupazione di suolo pubblico in eccesso, con conseguenti sanzioni e diffide.

In via Francesco Petrarca, tre attività hanno evidenziato irregolarità per mancata certificazione acustica, mancata raccolta differenziata e occupazione abusiva di suolo pubblico, con ulteriori diffide relative alla presenza di insegne e tende non autorizzate.