Polizia Locale Napoli, controlli attività commerciali e movida

Elevati diversi verbali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti delle Unità Operative Vomero, Secondigliano, Stella e San Lorenzo hanno effettuato un’operazione di controllo dell’attività commerciali nell’aree territoriali di competenza.

Sono state controllate 22 attività di cui 17 sanzionate, per un totale di 34 violazioni amministrative riscontrate e 2 violazioni penali per danneggiamento di suolo pubblico.

In particolare, sono state rilevate 3 violazioni sulla normativa sull’impatto acustico, 6 insegne pubblicitarie non autorizzate, 2 esercizi che vendevano alcolici senza autorizzazione, 3 violazioni in materia di rifiuti e pulizia e 20 violazioni per l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

L’attività della U. Vomero è stata concentrata nell’area pedonale A. Scarlatti – L. Giordano.

Analoga operazione è stata condotta dal personale della UO Chiaia congiuntamente al Commissariato Polizia San Ferdinando, ASL, e Guardia di Finanza in Via Bisignano, Via Achille Torelli e Via Scipione Capece.

3 le attività controllate e 2 sanzionate per un totale di 4 infrazioni rilevate: 1 per aver istallato tende abusivamente, 1 per violazione della normativa sull’impatto acustico, 1 per occupazione abusiva di suolo pubblico e 1 per insegne abusive.

Sono stati effettuati ulteriori due interventi di controllo del territorio. Gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo hanno effettuato 12 controlli di polizia amministrativa con attenzione ai fenomeni legati alla movida molesta.

Elevati 4 verbali: 2 per mancanza di Nulla Osta di Impatto Acustico, 1 per occupazione di suolo pubblico in eccedenza, 1 per mancanza di licenza per la vendita di alcolici.

Gli agenti dell’Unità Operativa Stella, inoltre, col supporto di personale della Polizia di Stato e della Napoli Servizi, nell’ambito delle attività predisposte tese al ripristino del decoro urbano e della vivibilità cittadina, sono intervenuti in piazzetta Fontanella, via Santa Maria alle Catene alle Fontanelle e via Fontanelle rimuovendo 41 fioriere, 25 paletti, 1 transenna e uno stendino.