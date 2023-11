Polizia Locale Napoli: controlli attività commerciali e CdS

Interventi in zona Montesanto, Pignasecca, Soccavo e Pianura

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti della Polizia Locale Unità Operativa Avvocata, con l’ausilio del Reparto della Polizia Investigativa Centrale e dei Motociclisti sono intervenuti nella zona di Montesanto e della Pignasecca.

I controlli di polizia amministrativa hanno coinvolto 15 attività commerciali e 6 venditori ambulanti e accertato irregolarità amministrative per un importo sanzionatorio complessivo di circa 20mila euro.

I Motociclisti della Locale hanno effettuato, inoltre, numerosi controlli da cui sono scaturiti 10 verbali per veicoli circolanti senza assicurazione, per sosta sul marciapiede, per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro e per guida con patente scaduta.

Ulteriori interventi al CdS sono stati effettuati dagli Agenti della UO Stella nel quartiere Sanità dove sono stati prelevati con il carro attrezzi per sosta vietata 4 veicoli e altri 2 veicoli prelevati coattivamente per mancanza di copertura assicurativa.

Infine, i controlli al codice della strada nei quartieri Soccavo/Pianura con 12 provvedimenti sanzionatori per diverse infrazioni.