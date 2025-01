Polizia Locale Napoli, controlli ai parcheggiatori e al CdS

Riscontrate diverse infrazioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, l’Unità Operativa GIT Motociclisti della Polizia Locale ha effettuato in piazza Vittoria accertamenti su 18 veicoli e contestato 21 violazioni al codice della strada.

Le operazioni hanno condotto al fermo o sequestro amministrativo di 6 veicoli e alla sospensione di 2 patenti di guida, di cui una secondo le modalità introdotte dal nuovo codice della strada.

In un’operazione congiunta tra le Unità Operative IAES, Scampia e Secondigliano della Polizia Locale e personale della Polizia di Stato, sono stati sorpresi e deferiti all’Autorità Giudiziaria 6 parcheggiatori abusivi recidivi che esercitavano la propria attività illecita nei pressi della metro Chiaiano, all’ingresso del polo Universitario Policlinico, del piazzale Monaldi e in via Leonardo Bianchi.