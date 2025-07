Polizia Locale Napoli: controlli a Soccavo, Sanità e Posillipo

Elevati diversi verbali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti della UO Soccavo hanno sottoposto a verifica in via Montagna Spaccata una attività commerciale e un esercente di prodotti ortofrutticoli.

La prima è stata sanzionata per l’installazione di un’insegna pubblicitaria senza il titolo autorizzativo mentre la seconda è stato sanzionato per mancanza di titolo autorizzativo e di SCIA sanitaria, per occupazione abusiva di suolo pubblico, per esposizione prodotti alimentari agli agenti atmosferici.

È stato altresì disposto il sequestro merci e attrezzature.

La merce sequestrata, circa 80 kg di prodotti ortofrutticoli, è stata devoluta allo zoo cittadino. Elevate sanzioni per circa 9.000,00 euro.

Gli agenti dell’UO Stella, con la collaborazione di personale dell’Arma dei Carabinieri e della Napoli Servizi sono, invece, intervenuti sul territorio della III Municipalità per la rimozione di paletti e fioriere collocate abusivamente sul suolo pubblico.

L’area interessata dall’intervento è stata Salita Stella e Piazza Sanità dove sono state rimosse 20 fioriere, 68 piante, 14 paletti, 1 dissuasore di sosta, uno stendino e 14 staffe utilizzate per stendere il bucato.

In zona Posillipo, altezza lidi e Largo Donn’Anna, gli agenti dell’UO Chiaia, nel corso di un ulteriore intervento, hanno proceduto a liberare le fermate degli autobus e le strisce pedonali dai veicoli in sosta selvaggia.

Effettuate 23 rimozioni ed elevati 37 verbali. Tre i veicoli sottratti alla disponibilità dei conducenti rispettivamente per confisca, sequestro e fermo. Inoltre, un conducente è stato denunciato per la reiterazione della guida senza patente.