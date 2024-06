Polizia Locale Napoli controlla aree concerti e mercato Caramanico

Elevati numerosi verbali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Proseguono i controlli della Polizia Locale nelle aree della città interessate dai concerti.

Nell’area di piazza Plebiscito, dove si è esibito Renato Zero, gli Agenti hanno provveduto ad allontanare e verbalizzare 7 parcheggiatori abusivi, 5 dei quali denunciati ed a cui sono stati sottratti i proventi dell’attività illecita.

Nei pressi dello Stadio Maradona, dove si esibiva Geolier, gli Agenti hanno fermato altri 7 parcheggiatori abusivi denunciandone uno.

Sono stati, inoltre, effettuati 4 sequestri per la vendita di bevande alcoliche non autorizzata, prelevati 37 veicoli per sosta vietata e elevati 48 verbali per diverse infrazioni quali mancata copertura assicurativa, mancata revisione, mancato uso casco protettivo, mancata esibizione documenti di guida.

Anche nella zona adiacente il mercato Caramanico gli Agenti della UO San Lorenzo hanno verbalizzato ed allontanato 3 parcheggiatori abusivi e per mancanza Autorizzazione Amministrativa e occupazione di suolo pubblico abusiva sono stati verbalizzati 4 venditori abusivi di abbigliamento con relativo sequestro della merce e 3 ambulanti abusivi di bibite anch’esse sequestrate.

Sempre all’interno del mercato Caramanico, gli Agenti hanno verbalizzato un taxi abusivo ed elevato 35 verbali per sosta difforme.