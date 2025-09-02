Polizia Locale Napoli chiude officina abusiva a Secondigliano

Sequestrati locale e attrezzature

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Unità Operativa Secondigliano della Polizia locale ha individuato e sospeso l’attività di un’officina meccatronica abusiva all’interno di un locale in Traversa Corso Secondigliano.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un esercizio privo delle necessarie autorizzazioni.

Gli agenti, dopo aver accertato l’effettivo svolgimento dell’attività, hanno proceduto al sequestro del locale e delle attrezzature utilizzate, elevando sanzioni amministrative per gravi violazioni alla normativa in materia ambientale, al Testo Unico delle Leggi Sanitarie e alla legge che disciplina l’attività di autoriparazione.

Nel quartiere San Giuseppe, il reparto motociclisti della Polizia locale è stato coinvolto in un servizio di polizia stradale contro la sosta irregolare. In particolare, in via Bracco, via Ponte di Tappia e via Ferdinando del Carretto sono stati sanzionati 24 veicoli per divieto di sosta, di cui 18 rimossi.

Da ulteriori controlli sono emerse violazioni per guida con veicolo già sottoposto a fermo e per utilizzo del cellulare al volante con conseguente sospensione della patente.

In zona Soccavo Pianura, su segnalazione del personale del nucleo veicoli abbandonati, sono stati rimossi 9 veicoli in evidente stato di abbandono.