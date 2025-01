Polizia Locale Napoli chiude locale abusivo in via Scudillo

Titolare deferito all’Autorità Giudiziaria

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti dell’Unità Operativa Stella, a seguito di una segnalazione, hanno effettuato un’ispezione in orario serale presso un locale sito in via Scudillo.

All’interno del locale, in una sala di circa mq 90, era in corso una festa con l’uso di strumentazione, casse, amplificatore e consolle per DJ a cui stavano partecipando 214 persone oltre a quelle che erano ancora in fila all’arrivo della Polizia Locale.

Il titolare del locale è risultato sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi per l’evento di pubblico spettacolo in atto, nonché della certificazione d’agibilità del locale che, inoltre, appariva evidentemente sottodimensionato rispetto al numero di persone presenti e privo di indicazioni delle uscite di sicurezza.

Pertanto, la Polizia Locale ha proceduto a sospendere l’evento, allontanando in maniera graduale il pubblico, a sequestrare il locale e a deferire il titolare all’Autorità Giudiziaria.