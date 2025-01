Polizia Locale Napoli chiude autorimessa abusiva

Deferiti all’Autorità giudiziaria due parcheggiatori abusivi

L’unità operativa Scampia della Polizia locale ha effettuato una verifica in un’autorimessa all’aperto in via Leonardo Bianchi.

I controlli hanno consentito di appurare che l’attività era condotta senza alcun titolo autorizzativo. Inoltre, è emersa l’assenza di autorizzazioni per il passo carrabile e per la pubblicità.

Contestati anche l’occupazione di suolo pubblico per 11,50 metri quadri e l’imbrattamento della segnaletica stradale.

Complessivamente, l’ammontare delle sanzioni è pari a 991 euro. Al titolare è stata intimata l’immediata cessazione dell’attività, mentre le violazioni sono state segnalate allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune per le determinazioni del caso.

Durante i controlli, sempre in via Leonardo Bianchi, sono stati scoperti e allontanati due parcheggiatori abusivi, entrambi recidivi. I due sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria.