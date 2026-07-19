Polizia Locale Napoli arresta scippatore

Il malvivente è stato condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali, IAES, hanno portato a termine un’operazione che ha condotto all’arresto di un malvivente.

L’intervento è scattato in via Alessandro Poerio, dove gli agenti della IAES hanno colto in flagranza di reato un cittadino di nazionalità marocchina subito che lo stesso aveva strappato una collana d’oro dal collo di un passante.

L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

Dovrà rispondere del reato di furto con strappo con aggravanti in relazione alla sua permanenza irregolare sul territorio nazionale.