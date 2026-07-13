Polizia Locale Napoli arresta 27enne per scippo ai danni di una turista

L’uomo, un cittadino straniero irregolare e con numerosi precedenti, ha aggredito la vittima e opposto una violenta resistenza agli agenti. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale

Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata sono intervenuti nell’area di Porta Nolana, traendo in arresto in flagranza di reato un cittadino straniero di 27 anni, ritenuto responsabile di furto con strappo ai danni di una turista finlandese di 67 anni.

La dinamica dell’evento ha evidenziato la particolare aggressività del soggetto.

Dopo aver strappato con violenza una catenina d’oro dal collo della vittima – che ha riportato lesioni giudicate guaribili presso l’ospedale Pellegrini – il malvivente ha tentato di sfuggire alla cattura.

Durante la fuga, l’uomo ha opposto una violenta resistenza colpendolo ripetutamente un agente della Polizia Locale, il quale ha riportato lesioni con prognosi di 7 giorni, arrivando a sputare contro la nipote quattordicenne della turista.

Gli operatori della Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, dopo aver raccolto le denunce delle persone offese e completato gli accertamenti di rito, hanno informato il Pubblico Ministero di turno.

Quest’ultimo ha convalidato l’arresto, disponendo il trasferimento del 27enne presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.

Da successivi controlli, l’arrestato è risultato:

irregolare sul territorio nazionale;

pluripregiudicato per reati specifici contro il patrimonio (furto, rapina e ricettazione);

già sottoposto a misure cautelari, nello specifico l’obbligo di dimora nel Comune di Napoli e l’obbligo di presentazione alla P.G. per un precedente furto aggravato.

A seguito dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto per il 27enne la custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Poggioreale, dove rimarrà in attesa della celebrazione del rito abbreviato.