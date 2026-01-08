Polizia Locale Lazio, 118mila euro a 12 Comuni per parco auto e moto

Regimenti: ‘Con questi investimenti garantiamo più efficienza, più sicurezza e più legalità per le comunità locali del Lazio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio la graduatoria dei Comuni che avranno accesso ai fondi destinati al noleggio a lungo termine senza conducente di autoveicoli, motoveicoli, motocicli per le Polizie Locali.

In tutto sono stati erogati 118mila euro per i Comuni risultati vincitori.

Ai Comuni e agli Enti locali risultati idonei sarà erogato fino a un massimo di diecimila euro ciascuno per potenziare attraverso il noleggio la flotta di auto e moto a disposizione degli agenti delle Polizie Locali.

In tutto sono 12 i Comuni risultati vincitori. Tre nella Città metropolitana di Roma: Formello, Morlupo e Anguillara; due nella provincia di Viterbo: Farnese e Viterbo; quattro nella provincia di Latina: Gaeta, Itri, Sabaudia e Castelforte; tre nella provincia di Frosinone: Vico nel Lazio, Trevi nel Lazio e Frosinone.

L’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia Locale, agli Enti Locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti, dichiara: