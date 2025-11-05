Polizia Locale: controlli Napoli – Eintracht

Riscontrate numerose irregolarità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Locale, nell’ambito dei consueti controlli eseguiti nei pressi dello Stadio Maradona durante degli incontri di calcio ha provveduto ad intensificare l’azione di presidio del territorio anche in occasione del match tra Napoli e Eintracht.

Sono stati 5 i parcheggiatori abusivi sanzionati, 154 le violazioni al Codice della Strada riscontrate e 135 i veicoli rimossi di cui 27 motoveicoli.

15 i venditori ambulanti, 5 esercizi commerciali e 4 food truck controllati con 8 sanzioni comminate per violazione di ordinanze sindacali, 11 per occupazione di suolo abusiva e 3 per la vendita di vendita di alcolici in contenitori di vetro con 140 bibite tra birre e pepsi in vetro sequestrate.

Inoltre, la Polizia Locale ha provveduto ad effettuare controlli a carico di 12 addetti del catering, 14 agli store e 105 spaltisti all’interno dello stadio.

Infine, sono stati sequestrati 6 grammi di hashish.