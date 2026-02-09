Polizia di Stato, due mostre a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Aprono a Firenze le mostre ‘La verità nelle tracce – Oltre 120 anni di Polizia Scientifica’, presso il Complesso museale di Santa Maria Novella, e ‘SuperEroi – Proteggiamo i bambini insieme‘, presso l’Istituto degli Innocenti.

All’inaugurazione hanno partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il Sottosegretario Bernard Dika.

Giani ha detto:

In particolare il protocollo siglato in questa occasione rafforza la collaborazione tra l’Istituto e la Polizia di Stato per la prevenzione degli abusi e costituisce un momento importante per tutta la comunità.

Ringrazio il Capo della Polizia Vittorio Pisani e il Questore Fausto Lamparelli e mi complimento perché sono convinto che queste due esposizioni raccontino una storia affascinante per i cittadini e per le scuole.

Il Sottosegretario Dika ha detto:

Uomini, competenze e tecnologie al servizio della giustizia a presidio di tutti noi. È bene che tutto questo sia conosciuto e apprezzato dalla comunità attraverso due interessanti mostre che abbiamo il piacere di accogliere a Firenze e in Toscana.

‘Supereroi’ che combattono contro nemici invisibili ma non per questo meno pericolosi. Pensiamo alle insidie che si nascondono dietro al web per bambini e ragazzi.

È indispensabile tenere alta l’attenzione su questi temi, anche attraverso iniziative che informano e fanno riflettere.

Oggi è un momento importante di collaborazione tra le istituzioni con l’obiettivo comune della tutela dei più fragili.