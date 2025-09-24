Poggio a Caiano (PO), Borgonzoni visita la Villa Medicea

Riceviamo e pubblichiamo.

Ieri ho avuto il piacere di visitare la Villa medicea di Poggio a Caiano, un gioiello tra quelli che impreziosiscono il sito seriale ‘Ville e giardini medicei in Toscana’, iscritto nella lista del patrimonio dell’umanità UNESCO.

Un capolavoro del Rinascimento italiano che conserva il passaggio delle epoche successive in tutta la loro magnificenza.

Attraversare la Villa è stato come entrare in un racconto vivente. Ogni stanza svela un frammento di bellezza che lascia senza parole. Un luogo di profonda identità, che merita attenzione, cura e investimenti concreti.

Molti i progetti di valorizzazione discussi durante la visita con l’architetto Federica Bergamini, Direttore delle Ville e Residenze Monumentali Fiorentine, sito di cui fa parte la Villa di Poggio a Caiano.

L’architetto mi ha illustrato una serie di idee per attrarre sempre più visitatori e arrivare alle nuove generazioni, raccontando la storia di questo prezioso bene in una chiave originale e più inclusiva.

A tal proposito mi piacerebbe coinvolgere il sito nel progetto che svilupperemo per fare delle attività culturali uno strumento di benessere, arrivando così anche in Italia alle prescrizioni sociali culturali.

Infine, sempre in chiave di valorizzazione, promuoverò le Ville medicee nel mio prossimo viaggio in Corea.