PNRR, Regione Lazio: ‘Per far bene, per tutti ha fatto tappa a Rieti’

Con le risorse del nuovo PR Lazio del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale saremo in grado di valorizzare gli asset territoriali.

Con Rieti chiudiamo una serie di incontri in tutte le province del Lazio, prima dell’evento conclusivo del 13 maggio a Roma, con la presenza del Commissario Gentiloni. Abbiamo voluto dedicare questa serie di appuntamenti con il titolo ‘Per far bene’, per illustrare la programmazione unitaria della Regione Lazio nei prossimi anni, a partire dal nuovo settennato di programmazione europea.

È una mole di investimenti ingenti. Per il territorio de Lazio ci saranno a disposizione oltre 16 miliardi di euro: un’occasione storica che non possiamo e non vogliamo perdere. Rieti e la sua provincia saranno protagoniste di questa nuova fase, per questo è il momento di collaborare e correre.

Così, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la presentazione di ‘Per far bene, per tutti’, per illustrare la programmazione dei fondi europei della Regione Lazio per la città di Rieti e la sua provincia.

Prosegue Zingaretti:

La nuova stagione di investimenti è il frutto di intensi anni di lavoro. Quando siamo arrivati, 9 anni fa, il Lazio era tra le regioni-canaglia nell’utilizzo dei fondi, ma con il contributo di tutte e tutti abbiamo raggiunto l’obiettivo del 100% della spesa.

Questo è un dato importante, perché parla di una Regione in grado di reagire ai momenti di crisi e difficoltà, in grado di creare occasioni per valorizzare competenze e peculiarità e per non lasciare in dietro nessuno. In questi anni abbiamo portato avanti una serie azioni di risanamento e rilancio.

La riduzione costante dei debiti pregressi e dei tempi di pagamento ai fornitori, la razionalizzazione e il ridimensionamento del sistema delle società partecipate, gli investimenti nella sanità e in politiche per la parità di genere e sulla sostenibilità, le politiche di internazionalizzazione e start-up hanno favorito lo sviluppo economico e sociale della nostra regione.

Il Lazio è la seconda regione italiana per PIL, l’11,3% del PIL italiano, e nonostante la pandemia, in questi anni siamo riusciti nell’impresa di aumentare le esportazioni e di far crescere il numero di occupati e occupate. Anche nella crisi il sistema Lazio ha dimostrato una forza e un’organizzazione che molti non si aspettavano.

Il territorio di Rieti ha mostrato risorse incredibili, soprattutto dopo il sisma che nel 2016 ha colpito duramente tutti. Con i fondi europei siamo già intervenuti nella provincia di Rieti, abbiamo dato una mano alle imprese del territorio a modernizzarsi e, con la crisi sanitaria, a resistere all’emergenza.

Abbiamo dato un contributo alle ragazze e ai ragazzi per esperienze formative. Abbiamo sostenuto l’innovazione e la sostenibilità. E creato occasioni per le aziende e le attività commerciali del cratere. Allo stesso tempo abbiamo potenziato infrastrutture digitali e promosso progetti di inclusione.