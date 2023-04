PNRR, oltre 2 mln per Badia Tedalda (AR) e Pieve Santo Stefano (AR)

Giani: ‘Valorizzazione Toscana diffusa’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

I comuni di Badia Tedalda e di Pieve Santo Stefano tra i primi in Italia ad attuare le attività previste dal programma ‘Bando Borghi, linea B’ del PNRR con il progetto ‘La Repubblica delle Foreste, Custodi dell’Alpe della Luna’, progetto finanziato per 2.080.000 Euro, realizzato dagli enti pubblici in partenariato con le associazioni territoriali e coordinato da CasermArcheologica, grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze e al supporto del suo Sportello Europa.

Il progetto è stato presentato stamani, 13 aprile, dal Presidente della Regione Eugenio Giani insieme al Sindaco di Badia Tedalda Alberto Santucci, al Sindaco di Pieve Santo Stefano Claudio Marcelli, al Direttore Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Gabriele Gori, alla project manager di progetto, CasermArcheologica Laura Caruso

Ha detto il Presidente Eugenio Giani:

Questo progetto premiato dal PNRR e che oggi presentiamo vuole essere una sorta di esempio per la valorizzazione della Toscana diffusa su tutto il territorio. È un progetto ricco che premia il territorio sul piano turistico, economico e culturale. Grazie dunque alla bravura di questi comuni a cui il PNRR ha dato ragione premiando il valido progetto che ha ottenuto oltre 2milioni di euro La Valtiberina è uno dei punti di riferimento di maggiore importanza per quello che è la politica che assolutamente condivido e cerco di attuare, quella della valorizzazione della Toscana diffusa che significa avere cura di ogni angolo dei 220mila chilometri quadrati della nostra regione. In questo caso parliamo di un’area che è stata ed è strategica. La Toscana nasce con la battaglia di Anghiari del 1440 e quindi possiamo dire che la Valtiberina ci offre sempre una prospettiva storica di grande significato.

La valorizzazione del territorio, l’ampliamento delle opportunità lavorative e d’impresa, il consolidamento di un welfare sociale e culturale per i residenti e il potenziamento dell’offerta legata al turismo ambientale e culturale: sono questi i quattro principali ambiti d’interesse registrati all’interno del progetto ‘La Repubblica delle foreste, custodi dell’Alpe della luna’, finanziato per 2.080.000 euro dal Bando Borghi indetto lo scorso anno dal Ministero della Cultura e presentato dai comuni di Badia Tedalda, capofila, e di Pieve Santo Stefano.

L’intero progetto è articolato in forma integrata tra attività, in co-progettazione con diversi partner, e recuperi strutturali di spazi e strutture comunali, al fine di creare un sistema di servizi e mobilità ad essi connessi, particolarmente adatti ai bambini e ai ragazzi, per il miglioramento della qualità della vita dei residenti e per offrire servizi d’interesse per turisti e visitatori.

I quindici interventi previsti infatti, non comporteranno consumo di suolo, in quanto sono stati pensati per valorizzare e creare sostenibilità, anche energetica e ambientale, in edifici già esistenti.

Ha aggiunto il Sindaco di Pieve Santo Stefano Claudio Marcelli:

L’obiettivo da sempre perseguito di restituire centralità ai comuni delle aree interne riportando demografia e attrattività turistica trova, nel progetto PNRR una grande opportunità alla quale non dobbiamo rinunciare e soprattutto dobbiamo dimostrare di sapere “mettere a terra” in maniera efficiente ed efficace le risorse che ci sono state assegnate.

Per Alberto Santucci, Sindaco Badia Tedalda:

Quella del progetto è un’opportunità importante per promuovere turismo lento, ma anche servizi alla comunità a partire dalla cultura, dalle arti e dall’attenzione alle giovani generazioni, puntando sul riutilizzo degli spazi in disuso come l’ex mattatoio che diventerà un centro di aggregazione vivace a attivo quotidianamente e il recupero del sentiero come quello del Raggiolo che darà modo a turisti e bambini del territorio di muoversi in autonomia a piedi e in bicicletta.

Il Direttore della Fondazione CR Firenze Gabriele Gori è intervenuto facendo riferimento all’impegno della Fondazione per collaborare con tutti i soggetti dei territori per mettere i Comuni nelle condizioni di reperire le risorse europee, a tal fine la Fondazione ha istituito lo Sportello Europa.

Inoltre, per creare le condizioni perché queste risorse siano spese al meglio a beneficio dei cittadini, la Fondazione sostiene i comuni con la consulenza, in questo caso di Casermarcheologica, organizzazione operante del territorio, che ha scritto il progetto e può accompagnare al meglio alla sua realizzazione.

Nello specifico, per quanto riguarda gli interventi di valorizzazione paesaggistico-ambientale, il progetto prevede nel Comune di Badia Tedalda il potenziamento dei musei interattivi e la digitalizzazione dei rispettivi contenuti, l’ottimizzazione dell’Ufficio Turistico gestito dalla Pro Loco, la realizzazione di un ecopoint per il noleggio e la ricarica di bici elettriche, e il ripristino del percorso ciclo-pedonale del Raggiolo.

A Pieve Santo Stefano invece sono quasi al termine i lavori per la realizzazione di un Bike Park, fruibile da persone di tutte le età, amatori e professionisti, e di nuovi sentieri ciclabili all’interno delle riserve naturali, oltre al completamento di un percorso lungo il Tevere, in parte già esistente.

Sono attesi altresì importanti lavori di potenziamento nell’ambito della cultura e della ricerca: dalla rigenerazione dell’Ex mattatoio di Badia Tedalda, ad esempio, nascerà il Moon, un nuovo centro culturale che farà da cerniera tra educazione formale e informale, dove i ragazzi avranno modo di conoscere e sperimentare linguaggi artistici diversi e avere occasioni per proporre attività in autonomia.

Interventi di valorizzazione e di tutela coinvolgeranno anche il piccolo borgo rurale di Montebotolino in cui l’artista Claudio Ballestracci, tramite l’impiego di installazioni scultoree e sonore, darà vita ad un percorso artistico che renderà fruibili le storie del paese.

Nuovi lavori di aggiornamento e potenziamento riguarderanno poi gli spazi dediti alla conservazione e alla tutela del patrimonio culturale, come l’Archivio dei Diari e l’Archivio Storico di Pieve Santo Stefano: all’interno della biblioteca inoltre è previsto l’inserimento di nuove strutture mobili, adatte sia a scopi espositivi che per aumentare le attività laboratoriali, per bambini che per insegnanti, di Librifattiamano.

Oltre a ciò, tramite accordi con Università e docenti provenienti da diversi Atenei, saranno attivate borse di studio per assegnisti di ricerca e dottorandi legate agli ambiti della biodiversità e delle tematiche storiche e archivistiche dei Comuni coinvolti.

All’educazione dei più giovani invece è rivolta la realizzazione di campi sportivi polivalenti a Pieve Santo Stefano e l’implementazione della sezione Montessoriana presso la Scuola Statale ‘Lucio Voluseno’ di Badia Tedalda.

È prevista, inoltre, la costruzione di campi estivi residenziali, per ragazze e ragazzi, riservati all’educazione ambientale e del fair-play sportivo, con l’intento di trasformare Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano in un polo privilegiato e riconosciuto sul suolo nazionale per la formazione sui temi della transizione ecologica e per la promozione di stili di vita etici ed eco-sostenibili.

Infine, una parte degli interventi sarà destinata alla definizione di nuove strategie di comunicazione e di promozione territoriale, alla mappatura delle case disponibili per eventuali smart-worker e nomadi digitali, oltre che alla registrazione e alla commercializzazione del marchio Tortello di Pieve, patrimonio enogastronomico tipico che servirà da volano per nuove opportunità di impresa.

La pianificazione dei suddetti interventi ha reso necessario il coinvolgimento di numerosi partner sul territorio, ciascuno indispensabile per la progettazione e la realizzazione del progetto.

In ordine alfabetico, si segnala la collaborazione dell’Alpe della Luna SNC, dell’Associazione CasermArcheologica APS, del Centro Studi Storici e Ricerche Archeologiche, della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, della Fondazione Arezzo In Tour, dell’Istituto Comprensivo ‘Lucio Voluseno’, della Società Cooperativa La Rondine, di Librifattiamano APS, della Pro Loco di Badia Tedalda APS, della Pro Loco di Pieve Santo Stefano, del Team ERREPI, di Volley Revolution.

Il progetto, oltre al finanziamento dal PNRR, conta su un importante sostegno da parte della Fondazione CR Firenze e della qualificata consulenza del suo Sportello Europa finalizzata a sostenere l’esecuzione del complesso programma di attività tramite l’accompagnamento fornito da Associazione CasermArcheologica che, oltre ad avere redatto il progetto vincitore, sta accompagnando i comuni nella sua realizzazione.

Le attività sono già iniziate, e i Comuni hanno potuto contare anche su una maggiorazione del 20% dell’investimento previsto per far fronte all’aumento del costo dei materiali per le opere indifferibili, grazie all’attivazione delle gare di affidamento nei termini del 31 dicembre 2022.

Ad oggi, grazie all’energico impegno degli uffici comunali, sono state possibili diverse attività, alcune delle quali condivise tra i due comuni, come l’assunzione di un sostegno al RUP e la messa a punto dell’organizzazione interna, la presa visione delle normative, in continuo contatto con il Ministero, e il coordinamento degli uffici tra i due Comuni.

Altre attività sono specifiche per i singoli interventi: sono stati svolti i lavori per il campo d’allenamento di biking e sono in corso quelli relativi agli impianti sportivi; a Pieve Santo Stefano, lungo il Tevere, e a Badia Tedalda, lungo il sentiero del Raggiolo, sono stati avviati i lavori per la creazione di due sentieri ciclo-pedonali che permetteranno ai più giovani di raggiungere a piedi o in bicicletta l’area delle scuole e dei campi sportivi.

È inoltre imminente l’acquisto delle attrezzature per l’allestimento della cucina professionale dedicata alla produzione del Tortello di Pieve.

È stata avviata anche la complessa progettazione esecutiva dell’Ex mattatoio che porterà alla realizzazione del centro culturale Moon. Nel borgo di Montebotolino invece è in corso il lavoro di ricerca per la realizzazione delle istallazioni artistiche, a partire dai racconti del paese.