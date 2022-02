PNRR, Napoli I città italiana al bando di Palazzo Chigi su trasporti

Oltre 3 milioni per innovazione e mobilità sostenibile

Napoli prima città italiana nella selezione di un bando PNRR sui trasporti.

In relazione ai progetti MAAS, Mobility as a service, iniziativa promossa dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, MITD, e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, MIMS, il Comune di Napoli si è classificato al primo posto con 86 punti, seguito da Milano con 85 e Roma con 82.

Il progetto prevede lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per creare le piattaforme tecnologiche e 800mila euro per l’ammodernamento tecnologico delle aziende di trasporto.

Già nel novembre 2021 la Città di Napoli era stata selezionata con Decreto n.16/2021 – PNRR del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra le 13 Città Metropolitane ammesse alla seconda fase di selezione per l’implementazione della misura Mobility as a Service prevista dal PNRR all’interno del programma europeo NextGenerationEU.

Nel gennaio 2022 l’Amministrazione Comunale, a valle di un complesso e sinergico lavoro di equipe ha aderito all’Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Asse 1- Sub-Investimento 1.4.6. ‘Mobility As A Service For Italy – MAAS4ITALY’ – finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU finalizzata a individuare e finanziare lo sviluppo di tre progetti pilota, di cui uno nel Mezzogiorno, da realizzare in altrettante città metropolitane tecnologicamente avanzate, città ‘leader’ con l’obiettivo di introdurre, nel contesto dei sistemi di trasporto locale, il paradigma Mobility as a Service, MAAS, classificandosi appunto prima in graduatoria con punti 86.

Inoltre, Napoli si è candidata, tra le tre città ‘leade’, come laboratorio di sperimentazione, Living Lab – ‘Cooperative, connected and automated mobility’, per testare soluzioni innovative di trasporto locale, ad esempio i sistemi avanzati di assistenza alla guida, le tecnologie di comunicazione Vehicle-to-X etc., risultando terza classificata.

Questo risultato, raggiunto anche grazie alla collaborazione tra il Comune di Napoli e le Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, ‘Suor Orsola Benincasa’ e ‘Vanvitelli’ e il Consorzio UnicoCampania, permetterà all’Ente di sviluppare il Mobility as a Service, MAAS, con l’obiettivo di integrare più modalità di trasporto, es. e-bike, autobus, car sharing, taxi, ecc., attraverso piattaforme di intermediazione che forniscono agli utenti finali una varietà di servizi che vanno dalla pianificazione del viaggio alla prenotazione e ai pagamenti.

Questi servizi digitali dovranno facilitare l’accesso alle modalità di trasporto anche per le fasce più deboli della popolazione, nel contesto dei sistemi di trasporto già presenti all’interno della città, a favore di una maggiore accessibilità, multimodalità e sostenibilità degli spostamenti, pertanto, per lo sviluppo del MAAS è stato necessario coinvolgere, ai fini dell’integrazione di più modalità di trasporto pubblico presenti sul territorio comunale, le Aziende di Trasporto Pubblico Locale che gestiscono i servizi minimi autorizzati dalla Regione Campania ex Legge Regionale 3/2002, nonché gli operatori del trasporto pubblico locale non di linea, taxi, e gli operatori di servizi di micro mobilità e di sharing autorizzati a svolgere servizio di mobilità sul territorio comunale.

Ha commentato l’Assessore comunale alla Mobilità, Edoardo Cosenza:

Stiamo lavorando tutti i giorni per garantire un servizio di trasporto pubblico in città che raggiunga standard di normalità, ma allo stesso tempo stiamo disegnando da leader un futuro incentrato sulla mobilità sostenibile e l’innovazione tecnologica.

Inizialmente, la sperimentazione dei Servizi interesserà gli utenti della Città Metropolitana di Napoli e, in rapida prospettiva, si estenderanno alla regione Campania.

I Servizi offerti permetteranno di fruire agevolmente di un servizio di mobilità cittadino integrato in più modalità di trasporto, per esempio autobus, taxi, car sharing, e-bike, aliscafi, parcheggi, ecc., per muoversi sul territorio di Napoli e della provincia, anche grazie a piattaforme che forniscano agli utenti finali una varietà di servizi che vanno dalla pianificazione del viaggio alla prenotazione e ai pagamenti tutto in un unico sistema.