PNRR MiC, Borgonzoni alla Cabina di regia: Raggiunti obiettivi IX rata

Il Sottosegretario: ‘Un’importante occasione di crescita per l’Italia’

L’attività per trasformare in misure concrete le risorse a nostra disposizione procede spedita. Stiamo pienamente rispettando la tabella di marcia. Già raggiunti gli obiettivi prefissati per la nona rata.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, intervenendo questa mattina alla Cabina di regia PNRR sui due punti all’ordine del giorno della riunione: la relazione sullo stato di attuazione degli investimenti di cui è titolare il Ministero della Cultura – che l’Unità di Missione per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del MiC ha fornito alla Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio – e l’aggiornamento sul conseguimento degli obiettivi e dei traguardi connessi alla nona rata del PNRR, in scadenza il 31 dicembre.

Di seguito, nello specifico, i dettagli sugli obiettivi raggiunti:

già disponibili oltre 65 milioni di risorse digitalizzate e pubblicate nell’ambito dell’investimento 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale (M1C3-2). In corso, inoltre, oltre 450 cantieri di digitalizzazione per ulteriori 46 milioni di risorse digitalizzate, dato al 30 novembre scorso, cantieri che continueranno fino alla conclusione del PNRR;

già ultimati 450 interventi di efficientamento energetico in cinema, teatri e musei, il target era fissato ad almeno 420, nell’ambito dell’investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei (M1C3-5);

già ultimati 110 interventi di riqualificazione di parchi e giardini storici, il target era fissato a 100, nell’ambito dell’investimento 2.3: Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici (M1C3-18).

