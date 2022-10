PNRR, a Prato più di 100 progetti per oltre 150 mln di investimenti

L’annuncio del Presidente della Regione Eugenio Giani durante il primo dei dieci incontri previsti in ogni provincia della Toscana

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede in Provincia di Prato la realizzazione di più di 100 progetti per un investimento totale di oltre 150 milioni di euro.

L’annuncio è stato fatto dal Presidente della Regione Eugenio Giani nel corso dell’incontro che ha avuto questa mattina, 10 ottobre, presenti gli Assessori regionali, Stefano Baccelli, Stefano Ciuoffo e Leonardo Marras, presso la sede dell’Amministrazione provinciale di Prato.

Si è trattato, come ha spiegato Giani, del primo dei dieci incontri, uno per Provincia, che l’esecutivo regionale terrà per “compiere un lavoro di verifica, nell’intento di fungere da stimolo reciproco rispetto alle esigenze dei territori e agli interventi previsti”.

Ha detto Giani:

Per ciò che possiamo prevedere arriveranno fondi a valere per il ciclo dei rifiuti, come l’essiccatore a Prato o per l’edilizia economica e popolare finanziata a Prato per 7,1 milioni. Si tratta di risorse importanti che cambiano il volto del territorio.

Il Presidente ha osservato poi come il Pnrr non preveda grandi opere, ma finanzi piccoli e medie intervenire attesi da anni creando un volano di sviluppo che comprende anche i privati.

Ha aggiunto Giani:

Tra le realizzazioni previste in sanità voglio citare le due Case della salute e i due distretti a Prato, la Casa di Comunità a Montemurlo per più di 4 milioni di investimenti, e quella a Vaiano. Quanto alla rigenerazione urbana penso agli interventi sul sistema delle manifatture digitali a Prato, e al nuovo auditorium teatro di Montemurlo. Tra le opere di difesa del suolo strategico è l’investimento per il rifacimento di buona parte della diga di Montepiano nel comune di Vernio.

Gli interventi previsti nei sette Comuni pratesi riguardano tutte le sei missioni in cui si articola il PNRR, ovvero digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, quindi la rivoluzione verde e la transizione ecologica, la missione che guarda alle infrastrutture per la mobilità sostenibile, quella su istruzione ricerca, quella per inclusione e coesione e infine quella che riguarda la salute.

Tra i principali interventi in programma figurano poi quello da 800.000 euro per il miglioramento dell’efficienza energetica della Villa Medicea di Poggio a Caiano, i quasi 2 milioni di euro per il Parco della villa Il Palco a Prato, i 6,5 milioni di euro per la realizzazione della nuova piscina olimpionica a Iolo, e i circa 2 milioni per la realizzazione del tratto pratese della ciclovia del sole.

Complessivamente per il comparto dedicato alla salute e alla cura delle persone sono 27,6 i milioni di euro disponibili e che serviranno per la disabilità e la marginalità, per l’assistenza sanitaria intermedia e la presa in carico della persona.

Per ciò che riguarda il problema degli extracosti, il Presidente Giani ha detto che porrà la questione non appena il nuovo Governo si sarà insediato, ma che

nel PNRR le risorse per farvi fronte ci sono: è sufficiente canalizzarle nel modo giusto per poter far fronte agli aumenti e implementare i fondi dei progetti già approvati prima di pensarne di nuovi.

