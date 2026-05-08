‘Plein Air’ al Körper

Marina Donatone porta in scena in prima regionale a Napoli un esperimento ‘allucinatorio’ che connette sensi, memoria e relazioni

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Centro Körper ospita Marina Donatone, danzatrice e coreografa italiana che dedica la propria ricerca alla dimensione relazionale, educativa e pedagogica delle arti performative, e che nella sua carriera ha sviluppato numerosi progetti didattici e di formazione.

A Napoli, domenica 10 maggio alle ore 18:00, l’artista presenta ‘Plein Air’, spettacolo nasce appunto dall’esperienza con l’infanzia e dall’utilizzo di pratiche tattili come strumento di contatto col sé e incontro con l’altro.

Dopo una formazione avvenuta tra la Budapest Contemporary Dance Academy e l’Università La Sapienza di Roma, Donatone ha sviluppato infatti una pratica che utilizza la danza contemporanea e la sperimentazione artistica come strumento per analizzare le dinamiche relazionali e dell’apprendimento.

Uno studio in cui il corpo si dilata, idealmente, fino a divenire terreno d’incontro tra sensazioni, affetti e memoria dei performer in scena, e che Donatone ha applicato anche in numerosi progetti di formazione e laboratori condotti in importanti realtà culturali italiane: il Mattatoio di Roma, Palazzo Grassi – Punta della Dogana e i Musei Civici di Venezia.

Ed è proprio a questa cifra che si rifà ‘Plein Air’. L’azione prende il via in un luogo interiore e ineffabile, eppure precisamente collocabile nei sensi.

L’artista spiega:

Quello spazio immediatamente successivo alla rimozione dell’oggetto del tocco, quando la sensazione concreta persiste ancora sulla pelle e iniziano a prodursi immagini, desideri corporei, associazioni personali.

Una “danza delle rovine” che si muove fra sensi, percezione e memoria, invitandoci

a entrare in uno stato epidermico, allucinatorio, magico. È il continuo ricucire quelle materie sottili che vibrano dopo una separazione, in una fabulazione che oscilla tra aderenza e scollamento, eco e metamorfosi, dato e miraggio.

Dopo lo spettacolo, gli spettatori potranno cenare assieme alla compagnia presso gli spazi di Casa Nostra, vico Vasto a Chiaia, 27, previa prenotazione tramite messaggio all’account Instagram proprio di Casa Nostra.

Crediti

coreografia Marina Donatone

performer e collaboratori alla ricerca Gianmaria Borzillo, Ilaria Quaglia, Teresa Noronha Feio – due performer in alternanza

musiche originali Mauro Martinuz

luce e scena Cosimo Ferrigolo

produzione Codeduomo ETS

coproduzione Fuorimargine – Centro di produzione di danza e arti performative della Sardegna

con il sostegno di Lavanderia a Vapore – centro di residenza per la danza, Santarcangelo Festival, CND Centre national de la danse – Pantin, Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Live Arts Cultures, Operaestate/Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa

realizzato con il sostegno del programma Movin’up – spettacolo/performing arts 2024/2025

amministrazione Anna Damiani

organizzazione Monica Maffei

foto e video CIRCA