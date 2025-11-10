‘Planet’, Lucia Ausilio alla Reggia di Caserta

La mostra sarà visitabile dal 15 novembre al Bosco Vecchio e alla Castelluccia

Il Parco reale della Reggia di Caserta accoglie la mostra ‘Planet’ di Lucia Ausilio. L’inaugurazione si terrà sabato 15 novembre alle ore 11:30 nel Bosco vecchio.

L’esposizione, a cura di Alessandra Pacelli, è stata selezionata dal Comitato scientifico del Museo nell’ambito del Bando di valorizzazione partecipata.

L’arte contemporanea sarà ospitata nel Bosco vecchio e nella Castelluccia accompagnando i visitatori in una inedita narrazione.

Con ‘Planet’ l’artista napoletana espone insetti dipinti in stile street-art su superfici metalliche negli spazi dell’antico fortino, mentre sculture di grande e piccolo formato sono installate tra piante e alberi, quasi celate nella fitta vegetazione, in un percorso che idealmente fonde la natura al gesto creativo in un legame indissolubile.

Le opere – teste monumentali e minuscoli volti in terracotta con lo sguardo rivolto verso il cielo – estrapolate dai consueti contesti spazio-temporali – si fanno portatrici di una nuova potenza onirica ma anche di un inedito discorso ecologista in difesa di un pianeta in affanno.

La curatrice spiega:

Il bosco sembra così animarsi di apparizioni inattese ed enigmi poetici, assecondando la convinzione di Lucia Ausilio secondo cui le componenti naturali vanno ascoltate fino a farle diventare parte integrante dell’opera d’arte.

Il Direttore Tiziana Maffei scrive:

La mostra diventa occasione per rinnovare lo sguardo sui luoghi della Reggia di Caserta, invitando a coglierne la vitalità, la forza evocativa e la capacità di rigenerarsi nel tempo. La presenza del ‘Terzo Paradiso’ di Michelangelo Pistoletto, ormai parte integrante del paesaggio del Parco, testimonia l’apertura della Reggia al contemporaneo come occasione di dialogo e condivisione. In questa cornice, Planet si inserisce con naturale armonia.

L’esposizione sarà visitabile, con biglietto/abbonamento al Museo, tutti i giorni di apertura del Parco reale.