Pizza Village Napoli, Gigi D’Alessio celebra la pizza

Riceviamo e pubblichiamo.

Sole e temperature estive hanno favorito la giornata inaugurale del Pizza Village Napoli in corso alla Mostra d’Oltremare.

La prima delle dieci serate in programma, accompagnata dall’esibizione sul palco dell’artista Gigi D’Alessio, è stata salutata da un numeroso pubblico, che ha apprezzato la nuova sede della manifestazione.

Con una informale inaugurazione, con il Presidente della Mdo Remo Minopoli, è stata celebrata l’apertura del villaggio alla quale ha preso parte l’Assessore al Turismo e Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato che, soddisfatta del lavoro svolto ha dichiarato:

Il Pizza Village torna alla Mostra d’Oltremare ed è una grande soddisfazione, perché abbiamo lavorato già dall’anno scorso con gli organizzatori, su indicazione del sindaco, a localizzare l’evento qui, perché vogliamo rilanciare la Mostra d’Oltremare e perché un evento di questa forza, di questa importanza, di questo fascino, non può che stare qui.

Parole di soddisfazione ed entusiasmo sono state pronunciate anche dagli organizzatori del Pizza Village:

Afferma Claudio Sebillo, organizzatore con Alessandro Marinaccia dell’evento:

Siamo emozionatissimi, sembra di essere tornati indietro di 10 anni, quando proprio alla Mostra d’Oltremare abbiamo esordito con il Pizza Village.

Questi anni hanno segnato il mondo della pizza e la dimensione dell’evento, quindi torniamo in Mostra d’Oltremare forti del grande lavoro realizzato nel tempo e guardiamo a questa edizione come se fosse un nuovo inizio, trovando pertanto ulteriori stimoli che, siamo certi, ci consentiranno di proseguire nel nostro percorso di crescita costante.

Questa location può rappresentare per l’intera manifestazione un’opportunità in più per coinvolgere partner importanti, sia istituzionali sia commerciali, ma soprattutto garantire una progettualità organizzativa di ulteriore qualità.