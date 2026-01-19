‘Più Fundraising Più cultura’: evento all’Auditorium di Sant’Apollonia

In programma il 20 gennaio a Firenze

‘Più Fundraising Più cultura’, una giornata di formazione e approfondimento sui temi del fundraising dedicata agli enti e alle iniziative culturali della toscana, in cui si parlerà anche di Art Bonus.

Si svolgerà domani martedì 20 gennaio dalle 9:30 alle 17:30 presso l’Auditorium di Sant’Apollonia, via San Gallo n° 25.

L’evento è organizzato dalla Regione Toscana ed è uno degli appuntamenti ‘Road To – Più Fundraising Più Cultura’, il programma di sensibilizzazione sul tema della raccolta fondi in ambito artistico e culturale, promosso da Scuola di Fundraising di Roma e Patrimonio Cultura società benefit.

Sono previsti il saluto introduttivo dell’Assessore alla cultura Cristina Manetti e di Carolina Botti, Direttore valorizzazione patrimonio culturale e IT Ales S.p.A.

Seguirà una Lectio Magistralis di Massimo Coen Cagli, fondatore e direttore scientifico della Scuola di Fundraising di Roma, alcuni moduli formativi su specifici strumenti di fundraising, tra cui, un approfondimento sull’Art Bonus nazionale e regionale, e un role play interattivo con la simulazione di casi concreti di raccolta fondi.

Alle 11:30 è previsto un punto stampa con l’Assessore alla Cultura Cristina Manetti e altri partecipanti all’evento.