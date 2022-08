Piscopo pronta a riprendere allenamenti con Luvo Barattoli Arzano

Il campionato di serie B1 femminile prende il via l’8 ottobre contro la Fiamma Torrese

Ultimi giorni di vacanza per l’Arzano Volley e per il suo libero Valeria Piscopo. Dal giorno 24 agosto la squadra riprende la preparazione in vista del prossimo campionato di serie B1 femminile.

Sarà l’occasione per ritrovare le vecchie compagne di squadra, conoscere le nuove e ricominciare a scrivere le pagine bianche del nostro sport.

Ventitré anni, Valeria è praticamente da sempre con la maglietta della Luvo Barattoli Arzano.

Ricorda:

L’anno scorso festeggiammo il fatto che ero diventata pallavolisticamente maggiorenne, se aggiungiamo una stagione possiamo dire che comincia la numero 19.

Un’estate trascorsa troppo in fretta:

Non importa però quando si hanno traguardi da raggiungere anche nei periodi di relax si cerca di programmare quelli che saranno gli impegni una volta finito il periodo di vacanza, come ad esempio il percorso universitario che prosegue dopo la laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Napoli, conseguita ormai un anno fa. Da giocatrice e cittadina di Arzano sono contenta di continuare a fare la mia parte tenendo alta l’attenzione sulle belle cose che riusciamo a fare con la pallavolo. Abbiamo un settore giovanile che è fra i più forti d’Italia e sono tante le ragazze che vogliono venire a giocare insieme a noi. Gli obiettivi sono quelli di sempre, adesso è ora di tirare fuori magliette e borsoni e riprendere a sudare in palestra.

Il campionato di serie B1 femminile prende il via il prossimo 8 ottobre con la gara casalinga con la Fiamma Torrese, otto giorni dopo la prima lunga trasferta a Marsala contro la Gesan Fly Volley.