Pioggia e neve, codice giallo in Toscana anche a Natale

Rischio idrologico e idraulico del reticolo minore sulle isole dell’Arcipelago e sull’Appennino orientale

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Sala operativa della protezione civile regionale informa che è estesa all’intera giornata di domani, giovedì 25 dicembre, l’allerta di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore sulle isole dell’Arcipelago e sull’Appennino orientale.

Cessano, invece, alla mezzanotte di oggi, mercoledì, il codice giallo per vento, pianura, costa, Arcipelago, zone collinari e appenniniche, e alle 12:00 di domani, giovedì, il codice giallo per rischio neve sui versanti appenninici emiliani e romagnoli.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.