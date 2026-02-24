Piogge in Toscana, difficoltà per grano e altre colture

Marras: Già attivati con Ministero e ARTEA

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Pimo piano sui danni prodotti alle colture in Toscana – e in particolare alla fase di semina per le produzioni di grano – in seguito al trend delle piogge che da inizio anno investono la regione, in particolare nelle zone della Maremma, senese e dell’Aretino.

L’Assessore all’agricoltura, Leonardo Marras, anche facendo seguito a segnalazioni già giunte dalla organizzazioni dei produttori agricoli, ha attivato un confronto con il Ministero dell’agricoltura, MASAF, e con ARTEA per individuare possibili interventi in base alla normativa nazionale e a quella unionale.

Le richieste riguardano due tipi di deroghe in ambito di Politica agricola comunitaria, una di competenza regionale e l’altra di competenza nazionale.

L’Assessore afferma: