Piogge, impianti in funzione per proteggere Massa Carrara e Versilia

Tecnici e operai del Consorzio di Bonifica Toscana Nord si sono attivati sin dalle 4 del mattino per garantire un normale deflusso del reticolo idraulico

La notte fra lunedì 20 e martedì 21 ottobre è stata caratterizzata da una importante perturbazione che ha colpito soprattutto la costa nord della Toscana, in particolare la provincia di Massa Carrara e in buona parte anche la zona della Versilia e di Viareggio.

Piogge intense con valori assoluti anche elevati che hanno richiesto un attento monitoraggio del reticolo idraulico e una gestione scrupolosa di tutti gli impianti idrovori presenti sulla zona della costa da parte dei tecnici e degli operai del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, in servizio già a partire dalle 4 del mattino quando le prime piogge intense avevano iniziato a far scattare segnali di allerta dal telecontrollo, che permette di monitorare anche in remoto tutti gli impianti.

A Massa Carrara tecnici e operai al lavoro per gestire gli impianti e garantire un regolare deflusso del reticolo idraulico verso mare.

La situazione più critica si è registrata nel territorio di Carrara, con picchi di pioggia eccezionali intorno agli 80 millimetri in un’ora; sulla Fossa Maestra c’è stato l’impegno maggiore per regolare la fase di piena e migliorare lo scolo verso mare attraverso una gestione ottimale delle paratoie e delle pompe.

Sulla costa apuana i pluviometri hanno registrato piogge cumulate davvero importanti: ad esempio, su Massa al Pian della Fioba oltre 180 sulle 24 ore e al Vergheto fino a 200, a Carrara quasi 200 millimetri registrato al pluviometro di Torano.

In Versilia, dove la rete delle idrovore è più capillare per gestire un reticolo estremamente complesso, a partire dalle 4 di mattina sono stati ben 30 i segnali di allerta.

Il Consorzio è intervenuto subito con due squadre, una attiva nella zona nord della Versilia e una nella zona sud, per garantire la piena funzionalità degli impianti e garantire un deflusso corretto delle acque nel reticolo idraulico.

Buona parte dei pluviometri ha registrato cumulate di pioggia sulle 24 ore superiore a 100 millimetri; in particolare quello di Stazzema è arrivato a oltre 240 millimetri in 24 ore, con il picco fra le 3 e le 6 di mattina.

Su entrambe le zone, gli interventi del Consorzio hanno riguardato non solo la gestione tecnica degli impianti ma anche la pulizia delle griglie dalla vegetazione e dai rifiuti raccolti, così come del materiale flottante in ingresso.