Piogge abbondanti, mare mosso: CBTN attiva idrovore della Bufalina

La decisione presa anche per il possibile passaggio di un altro fronte temporalesco la prossima settimana. Al momento il lago si trova a +28 centimetri sul livello del mare
In occasione dell’allerta meteo gialla diramata per il territorio, il Consorzio di Bonifica Toscana Nord comunica che, nella mattina di mercoledì 28 gennaio, gli uffici tecnici hanno disposto l’attivazione delle idrovore della Bufalina come misura preventiva di sicurezza idraulica.
Durante la notte si sono registrate piogge abbondanti, con cumulati sulle 12 ore attorno ai 50 millimetri. Il livello del lago è cresciuto rapidamente, stabilizzandosi nella mattinata odierna a +28 centimetri sul livello del mare.
Sebbene tale quota risulti ancora inferiore al primo livello di allerta, la decisione di avviare le idrovore si rende necessaria per una serie di fattori concomitanti.
In particolare, le mareggiate previste nelle prossime ore renderanno difficoltoso lo scarico in mare del Burlamacca, principale emissario del lago. Questa condizione limita la naturale capacità del sistema di deflusso e richiede un intervento anticipato per mantenere il livello idrico entro soglie di sicurezza.
A ciò si aggiunge la previsione, per la prossima settimana, del passaggio di un nuovo fronte temporalesco. Pur non essendo ancora possibile valutarne con precisione l’intensità, il Consorzio ritiene opportuno ridurre preventivamente il livello del lago, così da garantire un margine di sicurezza adeguato in caso di ulteriori precipitazioni significative.
Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo-idrauliche, mantenendo attivi i presidi tecnici e informando tempestivamente la cittadinanza e le istituzioni locali su ogni aggiornamento rilevante.