Pieve a Nievole (PT), 500 mila euro per marciapiedi via Marconi

Saranno anche realizzati scivoli per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Approvato dalla Giunta regionale lo schema di accordo di programma tra Regione e il Comune di Pieve a Nievole (PT) per lo stanziamento di 500 mila euro destinato riqualificare e sistemare i percorsi pedonali in via Marconi.
Come ha commentato il Presidente della Regione, si tratta di un intervento atteso dagli abitanti del comune pistoiese, in un importante asse stradale situata in una zona residenziale densamente abitata, con negozi, attività commerciali e bar.
La somma stanziata consentirà, oltre alla riqualificazione dei marciapiedi, di realizzare scivoli in vari punti della strada per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità.
Gli scivoli saranno realizzati in corrispondenza delle strisce pedonali e delle intersezioni con altre strade. L’intervento dovrebbe estendersi alla sistemazione di tratti di marciapiede verso nord, almeno fino all’intersezione con via Dante Alighieri.
Ai 500 mila euro provenienti dalle casse regionali se ne aggiungono 50 mila provenienti dall’Azienda USL Toscana Centro nell’ambito delle misure previste per l’attuazione, da parte dei comuni toscani, dei piani di abbattimento delle barriere architettoniche.