Pietro Abbandoni Coordinatore Nazionale emergenza – urgenza UGL Salute

Riceviamo e pubblichiamo.

Pietro Abbandoni, autista soccorritore di Palermo, è il nuovo Coordinatore Nazionale dell’emergenza – urgenza della UGL Salute.

Abbandoni dice:

Ad Abbandoni arriva il saluto e l’incoraggiamento della Segreteria nazionale.

Il Segretario nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, dice:

L’esperienza maturata lavorando da molto tempo nell’emergenza – urgenza e quella legata alla sua esperienza in ambito politico nelle amministrazioni locali sarà un’arma in più per dare forza alle nostre battaglie per dare dignità e qualificare gli operatori dell’emergenza – urgenza.

Non possono più esistere figure ibride e per questo riteniamo non sia più rimandabile la valorizzazione della figura dell’autista soccorritore a livello nazionale rilanciando l’idea di uniformare l’emergenza urgenza in tutta Italia attraverso la creazione di una cabina di regia centrale.