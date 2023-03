‘Pietre nere’ al Teatro Biblioteca Quarticciolo

In scena l’11 e il 12 marzo a Roma

Sabato 11 e domenica 12 marzo al Teatro Biblioteca Quarticciolo arriva per la prima volta a Roma ‘Pietre nere’ lo spettacolo firmato da Enrico Castellani e Valeria Raimondi, con la collaborazione artistica di Francesco Alberici, e prodotto da Babilonia Teatri con La Corte Ospitale.

In scena: Francesco Alberici, Enrico Castellani e Valeria Raimondi e Orlando Castellani.

‘Pietre nere’ indaga il concetto di casa a partire da luoghi che, agli occhi della maggior parte delle persone, case non sono. Case di riposo, case famiglia, carcere, strada, ospedale, dormitori, centri d’accoglienza, per chi li abita sono casa.

Dall’incontro con le persone che abitano questi luoghi, dalla loro conoscenza, dall’abitarli come ospiti, ha origine, appunto, ‘Pietre nere’.

Babilonia Teatri – Leone d’argento alla Biennale di Venezia 2016 per l’innovazione teatrale – ha invitato cinque artisti under 35, dediti a diversi linguaggi artistici, alla creazione di un’opera. A ciascuno di loro è stato chiesto di scegliere uno dei luoghi di indagine, per restituirne, sulla base della conoscenza e dell’incontro, un’opera artistica.

Da tutti questi contributi artistici, è nato uno spettacolo teatrale fatto di voci, suoni, immagini, composizioni inedite e riflessioni. Linguaggi che si intersecano, si contraddicono e permettono di raccontare in modo articolato una realtà sfaccettata, andando a costruire uno spettacolo che si nutre di sguardi molteplici, ognuno in grado di portare una sensibilità e un umore diverso.

Una strategia creativa che permette di affrontare il racconto del concetto di casa inteso in senso ampio, disteso e anticonvenzionale, dando luce a tutte le case che spesso restano nell’angolo, come qualcosa che vive lontano e con cui non si hanno punti di incontro e di contatto.

‘Pietre nere’ scarnifica e centrifuga la nostra idea di casa. Il nostro modo di abitare. Di costruire. Di occupare un luogo. Pietre nere è casa in tutte le sue infinite declinazioni. Personali e sociali. Intime e pubbliche. Casa è intimità e separazione. È cura di sé e luogo di molteplici fratture e divisioni. Casa è incarnazione della separazione tra urbano e naturale. Casa è il nostro corpo. Sono i nostri vestiti. È la persona amata. Una città, un quartiere. Casa è il luogo in cui siamo cresciuti. Casa è un oggetto, una foto, una lettera, un profilo su un social network.

‘Pietre nere’ è il risultato dell’indagine condotta sul territorio di Asti all’interno di Casa Mondo, progetto vincitore del Bando Art Waves di Compagnia San Paolo.