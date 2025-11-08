Pietra e Parola

La responsabilità alchemica è l’arte di rispondere delle proprie azioni in modo prevedente e giusto, fondendo libertà e dovere in una misura capace di trasformare l’individuo e la comunità.

In Massoneria, questa arte diventa disciplina viva: il Libero muratore scolpisce la propria intenzione, rende operativa la propria parola e lascia che i principi formino le opere.

La responsabilità, nel suo senso originario di respondere, è un dialogo tra coscienza e mondo: essere chiamati e saper rispondere. Non coincide con la semplice imputabilità, perché non riguarda soltanto “chi ha fatto cosa”, ma “chi sceglie come e perché”, assumendo il peso del futuro implicito in ogni decisione.

È una libertà situata, che riconosce il limite come cornice del bene e il tempo come materia prima dell’azione rettamente ordinata. In questo senso è già “alchemica”: trasmuta l’impulso in volontà, la volontà in forma, la forma in esempio.

Nel pensiero massonico la responsabilità è etica della libertà: il compasso senza la squadra diventa capriccio, la squadra senza il compasso è rigidità.

Il Massone è chiamato a far da ponte tra Tempio interiore e città: ciò che comprende sotto il velo dei simboli deve tradursi in chiarezza nell’agire profano. Non basta credere nel bene; bisogna fare del bene una prassi.

La regola non mortifica ma orienta, il rito non imprigiona ma educa, il silenzio non nasconde ma prepara la parola giusta.

I doveri di un libero muratore scaturiscono da questo nucleo: dire il vero e praticarlo; rispettare leggi, statuti, giuramenti; presenziare con costanza; custodire discrezione; onorare la parola data; elevare sé sul piano morale, intellettuale, spirituale; preferire l’utilità comune al tornaconto personale.

Massime come

Legum omnes servi sumus, ut liberi esse possimus

e

Pacta sunt servanda

non sono motti da cartiglio, ma criteri di lavoro: la libertà si nutre di misura, il patto crea fiducia, la fiducia rende possibile ogni grande opera.

Il passaggio sottile in cui un massone diventa veramente “responsabile” accade quando l’intenzione si converte: dall’ansia di essere riconosciuto alla volontà di essere affidabile; dal desiderio di avere ragione alla decisione di cercare il giusto; dal parlare per brillare al parlare per edificare.

Cambia il baricentro: le scuse lasciano il posto agli impegni, l’alibi cede alla cura, la reattività diventa risposta. È una muta interiore: cade la vanità del gesto, resta la nobiltà del compito.

Si comprende, allora, il monito

Facta, non verba

I fatti non sono la confutazione della parola, ma il suo compimento.

Questa responsabilità si riflette nella vita profana in forme concrete: affidabilità sul lavoro, continuità nella famiglia, cittadinanza attiva, stile sobrio e tenace nell’affrontare il conflitto.

Il Massone responsabile compone, non complica; costruisce, non occupa; dona tempo e competenza, non soltanto opinioni.

Benjamin Franklin ricordava:

Se hai tempo, non perdere tempo.

È un’etica della puntualità del bene.

Voltaire ammoniva che la decisione quotidiana di essere di buon umore è già un atto di coraggio morale: l’atteggiamento precede l’azione e la rende possibile.

Mark Twain osservava che il coraggio è resistenza alla paura, non la sua assenza: la responsabilità è proprio questo coraggio disciplinato.

Quando invece il cuore del Massone non è più responsabile e scivola nell’irresponsabilità, il simbolo diventa ornamento, il rito abitudine, la parola promessa leggera. L’ambizione sostituisce il servizio, la fazione occupa il posto della fraternità, l’eccezione personale divora la regola comune.

Il risultato è la perdita della credibilità, la fiducia che si sgretola, la frammentazione dell’Opera. L’irresponsabilità presenta sempre il conto: isolamento, sfiducia, conflitti sterili, opportunità sprecate, a volte sanzioni giuste perché proporzionate alla mancanza. È la caricatura del cammino iniziatico: molto dire, poco fare; molto correre, poco salire.

Le conseguenze del comportamento responsabile, al contrario, maturano lentamente e profondamente: reputazione solida, relazioni resilienti, autorevolezza non gridata, quieta soddisfazione interiore.

La responsabilità accumula capitale simbolico e sociale: ogni volta che la parola data è mantenuta, la città diventa un poco più abitabile. Ogni volta che si preferisce la mediazione alla vendetta, la logica del Tempio tocca la strada. Ogni volta che si studia prima di giudicare, si spegne una miccia e si accende una lampada.

Un cenno, discreto, alla politica massonica: una responsabilità autentica è la sola via a una “carriera” degna. Non è l’accumulo di titoli a fare la statura, ma la pazienza del servizio, la capacità di far fiorire incarichi, il rifiuto delle scorciatoie, l’equidistanza dalle fazioni quando minano l’Opera.

L’arte del governo, in Loggia come fuori, è arte di equilibrio: ascoltare senza compiacere, decidere senza umiliare, delegare senza abdicare, ricordando che

ius est ars boni et aequi.

Non un potere da esercitare, ma una giustizia da praticare.

La responsabilità è l’alchimia della libertà. Trasforma la promessa in opera, l’impulso in volontà, il talento in servizio. Nel Massone, questa alchimia diventa stile: scegliere la misura, custodire il patto, onorare il tempo, edificare con fatti ciò che il cuore ha compreso.

Facta superant verba.

I fatti superano le parole e ogni pietra squadrata risponde al mondo con una forma di bene.