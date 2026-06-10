Piero Pelù vince il Premio Amnesty Big per la canzone ‘S.O.S.’

Migliore brano sui diritti umani 2026

Riceviamo e pubblichiamo.

È il brano ‘S.O.S’, scritto e cantato da Piero Pelù, a vincere il 24° Premio Amnesty International Italia per la sezione Big.

Il riconoscimento è promosso da Amnesty International Italia, insieme all’associazione Voci per la Libertà, per premiare il miglior brano sui diritti umani pubblicato da un artista o gruppo di spicco della musica italiana nell’anno precedente.

Un modo per mettere in luce artisti e canzoni che possano sensibilizzare su temi legati ai diritti umani attraverso il linguaggio universale della musica.

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha dichiarato:

‘S.O.S’ ci sprona a parlare del genocidio israeliano nella Striscia di Gaza coi tempi del presente, perché le bambine e i bambini palestinesi, quelli ancora in vita, continuano a mangiare pane e violenza, più la seconda che il primo. Da questo brano, poetico e potente, crudo e suggestivo insieme, si leva il bisogno di futuro, di quel diritto alla felicità che è e sarà l’unica condizione grazie alla quale l’odio puoi tenerlo fuori.

La canzone, scritta, registrata e resa disponibile gratuitamente in poche ore a ottobre 2025 dallo stesso Pelù, nasce dall’urgenza di dare voce, attraverso la musica, a quanto sta accadendo nel Territorio palestinese occupato e alla necessità di non restare indifferenti davanti alla sofferenza delle persone civili, dei bambini e delle bambine nella Striscia di Gaza. Un appello a difendere la pace e la giustizia.

Piero Pelù ha raccontato:

Ho scritto ‘S.O.S.’ lo scorso ottobre, una canzone che mi è venuta dal cuore e che parla dei genocidi in atto in ogni parte del mondo, e in particolare di quello palestinese, e del ruolo fondamentale dei soccorritori delle ONG nei luoghi di guerra, in particolare di Medici senza frontiere e della Global Sumud Flottilla per il loro ruolo di generatori di attenzioni mediatica su Gaza.

Pelù ha chiarito inoltre la scelta di non pubblicare il brano sulle piattaforme di streaming:

Ho deciso di renderla scaricabile gratuitamente sul mio sito perché non ho voluto usare piattaforme coinvolte in armi e propagande di dittatori.

Non appena saputo di aver ottenuto questo premio, Pelù ha dichiarato:

Grazie Amnesty International per questo importante riconoscimento, impreziosito dal vostro lavoro costante e puntuale di difesa dei diritti umani, sempre più calpestati oggi dalla barbarie di certe multinazionali, lobbies e stati.

Il rocker italiano ha poi rivolto un appello a tutti gli italiani:

Il periodo sociopolitico che stiamo vivendo è talmente complesso e pericoloso che solo con l’impegno congiunto di ognuno di noi nei rispettivi campi potremo aspirare ad essere un pianeta ancora a misura di donne e uomini che crescono e praticano il valore assoluto della pace.

Il Premio è legato alla 29ª edizione del festival ‘Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty’, che unisce musica, arte e diritti umani e che si terrà a Rovigo dal 24 al 26 luglio.

A causa della concomitanza con il tour estivo dei Litfiba, il premio non sarà consegnato durante il festival come da tradizione, ma il 16 luglio a Rock in Roma, proprio durante il concerto della band.

Insieme a Pelù, si contendevano il premio le Bambole di Pezza, con ‘Senza permesso’, i Baustelle, ‘Canzone verde, amore tossico’, Diodato, ‘Non ci credo più’, Ginevra, ‘Femina’, Ibla, ‘Rituale’, Fiorella Mannoia, ‘Eroi’, Murubutu, ‘Minuscola’, La Niña, ‘Figlia d’ ‘a tempesta’, e Willie Peyote, ‘Grazie ma no grazie’.

Un gruppo trasversale di artisti per età e generi musicali, unito da testi di forte impatto che spaziano dalla crisi ambientale alla condizione femminile, fino a solidarietà, migrazioni e resistenza.

Il Premio è assegnato da una giuria composta da giornalisti, conduttori radiofonici e televisivi, intellettuali, linguisti, rappresentanti di Amnesty International Italia e di Voci per la Libertà.

Nelle precedenti edizioni hanno vinto: ‘Il mio nemico’ di Daniele Silvestri (2003); ‘Pane e coraggio’ di Ivano Fossati (2004); ‘Ebano’ dei Modena City Ramblers (2005); ‘Rwanda’ di Paola Turci (2006); ‘Occhiali Rotti’ di Samuele Bersani (2007); ‘Canenero’ dei Subsonica (2008); ‘Lettere di soldati’ di Vinicio Capossela (2009); ‘Mio zio’ di Carmen Consoli (2010); ‘Genova Brucia’ di Simone Cristicchi (2011); ‘Non è un film’ di Frankie Hi-Nrg MC e Fiorella Mannoia (2012); ‘Gerardo nuvola ‘e Povere’ di Enzo Avitabile e Francesco Guccini (2013); ‘Atto di forza’ di Francesco e Max Gazzè (2014); ‘Scendi giù’ di Alessandro Mannarino (2015); ‘Pronti a salpare’ di Edoardo Bennato (2016); ‘Ballata triste’ di Nada (2017); ‘L’uomo nero’ di Brunori Sas (2018); ‘Salvagente’ di Roy Paci & Aretuska feat. Willie Peyote (2019); ‘Io sono l’altro’ di Niccolò Fabi (2020); ‘Dalle mie parti’ dei Negramaro (2021); nuovamente Carmen Consoli con ‘L’uomo nero’ (2022); ‘Severodonetsk’ di Manuel Agnelli (2023), ‘La mia terra’ di Diodato (2024) e ‘Onda alta’ di Dargen D’amico (2025).