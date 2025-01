Piero Garibaldi nuovo Segretario provinciale UGL Salute Lucca

Riceviamo e pubblichiamo.

La UGL Salute ha scelto il segretario provinciale di Lucca. È Piero Garibaldi, classe 1982, nato a Pietrasanta.

È impiegato dal 2021 come Ausiliario Socio Assistenziale presso la struttura Villa Ciocchetti nella sua città natale.

Le prime parole di Garibaldi dopo la sua nomina:

Mi approccio al sindacato portando l’esperienza maturata in politica nell’associazionismo, certo di poter rappresentare al meglio le istanze dei lavoratori attraverso una metodica ricerca sulle legislazioni del settore a livello locale e nazionale.

Nel corso degli anni ho sviluppato e accresciuto interesse per la terza età, grazie al grande legame che ho sempre avuto all’interno ella mia famiglia con i miei nonni.

Il Segretario nazionale Gianluca Giuliano dichiara:

Porto a Piero Garibaldi il mio benvenuto nella UGL Salute e quello dell’intera Federazione.

Anche in Toscana ci facciamo sempre più largo e sono convinto che sul territorio di Lucca una persona preparata ed entusiasta come il nuovo segretario provinciale saprà raccogliere attorno alla nostra bandiera tanti operatori stanchi di promesse non mantenute da altri.